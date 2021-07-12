Главу разведки «Талибана» уничтожили в Афганистане

Афганские силовики провели спецоперацию по ликвидации главы службы разведки запрещённого в России движения «Талибан» Кари Шагаси. Об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Афганистана.

Операция была проведена ночью 12 июля в провинции Логар в районе Мохаммад Агахи. Силовики также сумели задержать двоих подручных боевика.

Ранее представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин заявил, что «Талибан» готов прекратить огонь в Афганистане после достижения политической договорённости. Он пояснил, что переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, по которому стороны обсудят дорожную карту политического урегулирования конфликта и приступят к дискуссии о прекращении огня.

10 июля талибы взяли под контроль четыре района Афганистана. Они находятся в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван. Противостояние между правительственными силами и талибами продолжается на фоне вывода американских войск.

Также сообщалось, что боевики движения «Талибан» вошли в Кандагар. В городе произошли столкновения в районе рынка и центральной тюрьмы. Были убиты девять боевиков, двое из них ранены. Позже губернатор одноимённой провинции опроверг эту информацию. Он назвал её «беспочвенным сообщением».