Главу информцентра кабмина Афганистана убили возле российского посольства

Возле посольства России в Кабуле убили главу информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что убийство произошло напротив посольства России в Афганистане. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным ТАСС, сотрудники российского посольства не пострадали . Здание находится под усиленной охраной.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за убийство главы информцентра правительства Афганистана.

Ранее талибы взяли на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана в Кабуле. В результате инцидента погибли восемь человек, ещё 20 получили ранения. В момент нападения афганского министра не было дома, а родственники были эвакуированы.

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.