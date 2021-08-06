Главу информцентра кабмина Афганистана убили возле российского посольства

Возле посольства России в Кабуле убили главу информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источники.
Отмечается, что убийство
По данным ТАСС, сотрудники российского посольства
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за убийство главы информцентра правительства Афганистана.
Ранее талибы взяли на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана в Кабуле. В результате инцидента погибли восемь человек, ещё 20 получили ранения. В момент нападения афганского министра не было дома, а родственники были эвакуированы.
В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.