Главнокомандующий ВС Судана заявил о безопасности посольства РФ в Хартуме

В Хартуме обеспечивается безопасность посольств иностранных государств, в том числе и российского. Об этом заявил главнокомандующий вооружёнными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, передаёт РИА Новости.

Есть компетентные органы, которые отлично справляются с этим, и я считаю, что они хорошо справляются со своим долгом, — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли военные гарантировать безопасность посольств.

25 октября военные Судана задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также министров связи, информации, финансов и промышленности. Аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, распустил совет и правительство. Он назвал причиной задержания ряда руководителей Судана то, что военные сочли их угрозой единству страны. Впоследствии Хамдук вернулся в столичную резиденцию.

Аль-Бурхан отметил, что задержанные политики обвиняются в совершении уголовных преступлений, они предстанут перед судом, остальных освободят.

По словам главнокомандующего, военные продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации, действующей с 2019 года.

Переворот в Судане осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал освободить Хамдука и других официальных лиц.