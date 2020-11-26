Главком ВСУ рассказал о шансах Киева отвоевать Донбасс

https://static.news.ru/photo/b53e3b82-3063-11eb-af59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

У украинской армии нет возможности военного решения вопроса Донбасса, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак.

Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также, — приводит РИА Новости заявление генерала изданию «Новое время».

Украинский главком выделил три причины, по которым Киев не может воевать в Донбассе. Первая причина состоит в том, что в случае открытия массированного огня по ДНР или ЛНР власти Украины сразу же будут признаны нарушителями международного гуманитарного права в части военных действий на территории густонаселенных районов.

Вторая причина — неизбежные потери среди личного состава армии Украины. Хомчак оценил их как «серьёзные» в случае начала активных боевых действий.

Третья причина, о которой рассказал главком ВСУ, — вступление в конфликт России. Кроме этого, украинские военные — далеко не всегда званые гости в сёлах Донбасса, где местное население может начать стрелять им в спину, заметил украинский главком.

Как сообщал NEWS.ru, ранее экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан признался, что Киев «кинул Путина» с Минскими соглашениями, которые оказался не в состоянии выполнить. Богдан задался риторическим вопросом о том, а следовало ли вообще Киеву брать на себя такие обязательства.

Богдан, продолжая эту мысль, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад» и снять с властей Украины требования о выполнении ряда положений Минских соглашений. По мнению соратника Зеленского, Минские соглашения вообще можно упразднить, выдвинув им на смену некий компромисс.

Напомним, после этого представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Родион Мирошник заявил, что Киев так и не предоставил свой проект «дорожной карты» урегулирования ситуации в Донбассе.