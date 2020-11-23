В Луганске заявили, что Киев не представил свой План действий по Донбассу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Киев так и не предоставил свой проект «дорожной карты» урегулирования ситуации в Донбассе к видеоконференции политической запланированной подгруппы Трёхсторонней Контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в регионе, запланированной на 24 ноября. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Родион Мирошник.

Завтра планируется заседание политической рабочей (под)группы Контактной группы, а переделанного документа от Киева так и нет, хотя Леонид Кравчук признал, что он должен соответствовать Минским соглашениям, — сказал он в беседе с «Интерфаксом», имея ввиду глава украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Мирошник подчеркнул, что представители украинского руководства заявляли «о своей чудовищной работоспособности в Минском переговорном формате», однако при этом возможности поработать над проектом своей «дорожной карты» для адаптации её к Минским соглашениям так и не нашли. По его словам, представители Киева в ТКГ намерены «24/7 заниматься чем угодно, но не подготовкой к конструктивным договоренностям в Минском формате».

Ранее NEWS.ru писал о том, что вооружённые подразделения Украины расширяют укрепления и продвигаются под Донецком. Об этом свидетельствуют наблюдения мониторинговой миссии ОБСЕ.