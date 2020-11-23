Бывший глава офиса Зеленского сообщил, как Украина «жёстко кинула» Путина

https://static.news.ru/photo/c9ec7366-2d78-11eb-95ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Адміністрація Президента України

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он отметил, что она является одним из политиков в РФ, с которыми стоит налаживать общение.

Собчак в процессе разговора припомнила Богдану его слова, согласно которым Украина «жёстко кинула» президента России Владимира Путина. Она попросила его объяснить смысл этого выражения.

По словам политика и юриста, речь идёт не об обмане на уровне глав государств. Как отметил Богдан, существовали переговорные группы, между которыми существовал ряд договорённостей. Именно они и не были выполнены.

Кинули? Ну, не знаю. Не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может быть, надо было понять, сможем мы их выполнить или не сможем? — вопрошал юрист во время интервью.

Богдан подчеркнул, что некоторые из невыполненных договорённостей касались подписания документов с целью исполнения Минских соглашений. Они должны были быть реализованы для прекращения войны на территории Донбасса. Как сказал экс-глава офиса Зеленского, представители Украины должны были участвовать в переговорах с ДНР и ЛНР. Однако Киев так и не создал необходимую для этого рабочую группу.

Причину невыполнения ряда соглашений чётко Богдан так и не назвал. Собчак же отметила, что у Владимира Путина, в её понимании, нет доверия к украинским властям, поскольку они не исполняли свои договорённости, передаёт телеканал «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Украина не собирается соблюдать какие-либо соглашения для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.