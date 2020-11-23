Экс-глава офиса Зеленского попросил Путина «сделать шаг назад»

https://static.news.ru/photo/5a1d3a62-2de5-11eb-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офис президента Украины/https://www.president.gov.ua

Президент России Владимир Путин показал бы себя сильным лидером, если бы «сделал шаг назад» в вопросе Украины, которая не может выполнить взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, заявил экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак.

Об этом Богдан заявил в эфире YouTube-канала Собчак. По его словам, в рамках Минских соглашений существует «алгоритм действий», о котором не рассказывается из-за некой конфиденциальности, но о котором должен знать Владимир Путин.

Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа, — заявил Богдан.

Собчак поинтересовалась у него: «Назад — это куда?». Отвечая, Богдан подтвердил, что имеет в виду алгоритм выполнения Минских соглашений. Когда журналистка спросила у него, имеет ли он в виду отмену Минских соглашений и замену их на некий компромисс, Богдан с этим согласился.

Как сообщал NEWS.ru, в этом же интервью Ксении Собчак Андрей Богдан признал, что Украина «кинула» Россию с Минскими соглашениями, так как взяла на себя обязательства, которые не может и не хочет исполнять. Богдан также признал, что Киев не создал никаких условий для переговоров с представителями Донбасса, хотя были обязаны сформировать соответствующую рабочую группу.