https://static.news.ru/photo/c301d890-704d-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Более 100 тысяч человек в мире исцелились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, напомнил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал не забывать об этом позитивном факте, рассуждая о губительности новой эпидемии.

При этом глава ВОЗ отметил, что количество смертей очень велико.

Сейчас имеется более полумиллиона подтверждённых случаев COVID-19, и более 20 тысяч человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тысяч человек выздоровели, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

По состоянию на середину дня 27 марта коронавирусом во всём мире заразились свыше 538 человек, скончались 24,2 тысячи, выздоровели более 124 тысяч.

В России официально зарегистрировано 1036 случаев инфицирования, 45 человек выписаны из больниц, трое умерли. Наиболее сложная ситуация в Москве. Только за сутки в столице выявлено 157 заражённых.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский Минздрав назвал возможные сроки завершения пандемии коронавируса в стране. В министерстве полагают, что на спад она пойдёт в конце апреля — начале мая.