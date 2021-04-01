Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

https://static.news.ru/photo/fe1da498-9326-11eb-bbad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом он написал в Twitter.

Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своём распоряжении российскую систему ЗРС С-400, — говорится в сообщении.

Остин и Хулуси Акар также обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО. Разговор коснулся и вызовов, которые «бросает Россия».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока.

Как писал NEWS.ru, угрозы Вашингтона применить санкции не пугают зарубежные страны, покупающие российские ЗРС С-400. Всё дело в их боевых «смертоносных» качествах, сообщили американские эксперты. Российские зенитные ракетные системы могут использоваться «для поражения самолётов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов». Это делает их желанной покупкой на рынке оружия, считает американское издание 19FortyFive. Ракеты комплекса также способны поражать цели на дальности до 400 километров и на высоте до 30 километров при интенсивном огне противника. Издание напоминает, что несмотря на угрозы США применить санкции, С-400 «Триумф» приобретают зарубежные страны, в частности Индия и Турция.