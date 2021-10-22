Глава НАТО призвал Россию не опасаться вступления Украины в Альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в Альянс. Он также отметил, что Москва не сможет помешать этому, передаёт РИА Новости. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Он также отметил, что Киев не интересует мнение Москвы по этому поводу.

НАТО — это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться, — цитирует агентство выступление Столтенберга по итогам заседания министров обороны Альянса в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только Киевом и странами — членами сообщества. Другие государства не имеют права вмешиваться, поскольку Украина, являясь независимым и суверенным государством, вправе сама выбирать «траекторию своего развития».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вхождение Украины в Альянс «наихудшим сценарием». Он отметил, что это может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что в официальном диалоге Москвы и НАТО нет необходимости. Это подтверждается позицией Альянса, в глобальном плане обороны которого Россия признаётся «наибольшей угрозой XXI века».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, предсказал дальнейшее ухудшение отношений между Россией и НАТО. По его словам, в Альянсе должны понимать, что принятие в его состав Украины будет означать готовность начать войну с РФ.