Песков назвал вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. По его словам, данный сценарий «стал бы наихудшим». Об этом он сообщил в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) на телеканале France 5.

Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности, — отметил Песков.

14 июня в Европе прошёл саммит НАТО. Участники мероприятия подтвердили, что Украина и Грузия смогут стать членами Альянса в будущем. Сроки приёма этих стран в НАТО неизвестны. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выступает за дальнейшее движение по вопросу членства в организации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Он добавил, что Альянс не достиг консенсуса относительно вступления страны в организацию. По его словам, руководство НАТО пока не готово строить какой-либо график по этой теме. Министр добавил, что ряд стран не хотят делать шаги вперёд по пути интеграции Киева в НАТО, а вместо этого призывают продолжать реформы на Украине.