В Кремле оценили перспективы диалога с НАТО

Официальный диалог с НАТО не нужен. Новый оборонный план Альянса подтверждает правильность позиции РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что НАТО принял стратегию по сдерживанию России.

Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога, — сказал Песков.

Ранее министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Он будет способен защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз. Россию же представители Альянса признали «наибольшей угрозой XXI века».

С начала ноября РФ приостановит работу своего постпредства при НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил точку зрения, что Россия ответственна за разрыв отношений между сторонами. Однако, по его словам, этот факт не является препятствием для диалога и предложение созвать заседание Совета Россия — НАТО всё ещё актуально.