Столтенберг обвинил Россию в разрыве отношений с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил точку зрения, что Россия ответственна за разрыв отношений с Североатлантическим альянсом. Однако это, по его словам, не является препятствием для диалога и предложение созвать заседание Совета Россия — НАТО остаётся актуальным. Об этом сообщает Reuters.

Отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Для нас это, на самом деле, не аргумент против диалога, — заявил Столтенберг.

Он отметил, что теперь от России зависит, как сложатся отношения дальше. Политик надеется, что Россия «отреагирует в позитивном ключе».

21 и 22 октября в Брюсселе пройдёт заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. В ходе встречи они среди прочего собираются обсудить возможности российского ракетного и ядерного потенциала.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.