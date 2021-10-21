В НАТО утвердили глобальный план обороны

Министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Он будет способен защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.
Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего Альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз, — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.
Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО планируют согласовать на совместном заседании в Брюсселе план обороны от возможных угроз со стороны России по нескольким направлениям, сообщает Reuters. Как отмечает издание, подготовленная НАТО стратегия обороны от российской угрозы будет включать защиту от возможных атак по Черноморскому и Балтийскому направлениям, а также противодействие ядерным, космическим и кибернетическим угрозам.