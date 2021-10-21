В НАТО утвердили глобальный план обороны

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного клуба «Валдай» заявил, что ООН является носителем здорового консерватизма и духа нормотворчества, это достояние необходимо сохранить. При этом он отметил и необходимость реформирования организации. Об этом сообщает ТАСС.

Наша обязанность — сохранить ООН, реформируя её. Но главное — не выплеснуть младенца вместе с водой, — отметил президент. Он добавил, что решения по реформе ООН могут быть разными, но...