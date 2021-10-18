Россия приостановит работу представительства при НАТО

Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом на пресс-конференции 18 октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии, передаёт РИА Новости.

У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, работу постпредства планируется прекратить 1 ноября, хотя для завершения процедуры может потребоваться ещё несколько дней. Для того чтобы контактировать с Россией «по экстренным делам», НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии, добавил Лавров.

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя и заявил, что «истинная цена» заявлений НАТО о приверженности нормализации отношений с Россией стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации больше не стоит.