В НАТО признали Россию «наибольшей угрозой XXI века»

Министры обороны стран НАТО планируют согласовать план обороны от России по нескольким направлениям на совместном заседании в Брюсселе, сообщает Reuters. Как отмечает издание, подготовленная НАТО стратегия обороны от российской угрозы включит защиту атак по Черноморскому и Балтийскому направлениям, а также противодействие ядерным, космическим и кибернетическим угрозам.

Мы признаём Россию, как наибольшую угрозу XXI века и решаем, как с ней бороться, — сказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Вместе с тем представители НАТО не верят в неизбежность нападения с российской стороны. Новый план будет называться «Концепция сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе». Он станет ответной мерой на разработку Россией новейших вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из-за случившегося Москва с 1 ноября приостановит работу своего постпредства при Альянсе. Для контактов с РФ по экстренным делам НАТО необходимо будет обращаться к российскому послу в Бельгии.