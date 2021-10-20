Пушков предсказал ухудшение отношений России и НАТО
Сергей Попов
Сергей Попов
10:56, 21 октября 2021
Алексей ПушковФото: Совет Федерации/flickr.com
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Отношения России и НАТО могут лишь ухудшиться в случае принятия Украины в Альянс, написал в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о стремлении Альянса к улучшению отношений с Россией.
По словам сенатора, ранее руководством военно-политического блока подобные заявления делались неоднократно, однако оно предприняло «слишком много действий для уничтожения всяческих отношений». Но они могут стать еще хуже, вплоть до катастрофы, если НАТО согласится принять в свои члены Украину.
В Альянсе должны понимать: приём Украины в НАТО означал бы, что в Альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос стоит именно так, — написал политик.
Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО признают сложность отношений с Россией, но стремятся к их улучшению посредством диалога. По его словам, то, как они сложатся в дальнейшем, зависит от Москвы. Он выразил надежду, что Россия «отреагирует в позитивном ключе».