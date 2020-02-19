https://static.news.ru/photo/0b5be86a-5320-11ea-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала возможные экономические последствия для Китая из-за коронавируса.

По мнению главы МВФ, эпидемия может привести к падению роста ВВП Китая в первом квартале. Однако за год этот показатель сократится незначительно.

Коронавирус — это наша наиболее острая неопределенность: глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения мы не предвидели в январе. Это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства, — цитирует Георгиеву ТАСС.

Она подчеркнула, что главным фактором остаётся скорость разрешения последствий эпидемии. От него зависят темпы восстановления китайской экономики.

В среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних статистических показателей. В этом контексте, хотя некоторые неопределенности — например, болезни — выходят из-под нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенности там, где мы можем этого избежать, — завершила она.

NEWS.ru писал ранее, что к 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных.