https://static.news.ru/photo/69999b28-5318-11ea-af31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Global Look Press

В городе Ухань, с которого началась эпидемия нового типа коронавируса, заработало ещё несколько временных больниц, специализирующихся только на этой инфекции. Под них был переоборудован ряд учреждений Ухани, включая гимназии и выставочные центры.

Как сообщает агентство «Синьхуа», таких учреждений сейчас 12. Из заявления городского штаба по контролю над эпидемией следует, что власти также планируют открыть дополнительные полевые госпитали, увеличив число койко-мест в медучреждениях этого типа до 20,4 тысяч. Такие госпитали уже функционируют в регионе, их возводят в течение нескольких дней.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.