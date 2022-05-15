Глава Минобороны Белоруссии: ОДКБ будет расширяться

Организация договора о коллективной безопасности будет расширяться и развиваться, об этом рассказал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью «Белорусской военной газете». Он отметил, что организация доказала свою эффективность, а также продемонстрировала своё «миролюбие».

Организация будет расширяться. ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств, — сказал министр.

Он также добавил, что ОДКБ и НАТО нельзя сравнивать. По мнению Хренина, ОДКБ занимается только оборонительными задачами, в том время как Альянс нередко проводит агрессивные операции.

НАТО действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США, навязывающих свою политику, свои взгляды по всему миру. И мы неоднократно видели, в скольких военных конфликтах участвовало НАТО, а ОДКБ за 20 лет существования ни в одном конфликте участия не принимала, — отметил Хренин.

15 мая власти Финляндии официально объявили о своём намерении подать заявку на членство в НАТО, совместное заявление об этом сделали президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки. Ожидается, что парламент Финляндии одобрит решение в ближайшие дни.