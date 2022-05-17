Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде / Фото Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в Альянсе. Отмечается, что Стокгольм в случае одобрения выступит против размещения на своих территориях ядерного оружия и военных баз.

Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО, — говорится в сообщении.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. Россия негативно отреагировала на очередное расширение Альянса в восточном направлении.

Президент России Владимир Путин отметил, что ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению Путина, «проблемы создаются на голом месте».