https://static.news.ru/photo/8419674c-338a-11ea-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), угрожая уничтожить культурные объекты Ирана. Эти слова прозвучали на заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщает агентство IRNA, дипломат сделал соответствующее замечание в заявлении, которое было зачитано постоянным представителем Ирана при ООН Маджидом Тахт-Раванчи. Из-за отсутствия американской визы сам министр не смог лично присутствовать на заседании.

5 января президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Кризис между США и Ираном

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал этот удар мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

8 января президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис, писал NEWS.ru.