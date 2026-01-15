Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:50

Глава МИД Гренландии расплакалась в Белом доме

Вивиан Моцфельдт Вивиан Моцфельдт Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась в ходе интервью после встречи с представителями администрации Соединенных Штатов в Белом доме, сообщает радиостанция KNR. При этом журналисты обратили внимание, что обычно дипломат ведет себя сдержанно.

Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого обычно опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу, — сообщается в публикации.

Моцфельдт также отметила, что последние несколько дней выдались «тяжелыми» для Гренландии. Она заявила, что готовилась к встрече с американцами, но в итоге давление со стороны Вашингтона лишь усилилось.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен признал, что переговоры с американскими властями не привели к изменению позиции Вашингтона по Гренландии. По его словам, Копенгагену не удалось убедить администрацию США отказаться от стремления присоединить остров. Консультации прошли в Вашингтоне с участием Моцфельдт, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

