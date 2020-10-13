Глава МИД Греции посетит Ирак и откроет генконсульство в Эрбиле

https://static.news.ru/photo/1d4602f6-0d86-11eb-849f-fa163e074e61_660.jpg Никос Дендиас Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава греческого внешнеполитического ведомства Никос Дендиас 14 октября прибудет в Ирак, где проведёт встречу с руководством страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Греции.

Первая встреча греческого министра пройдёт с его коллегой Фуадом Хусейном. Главной темой переговоров станут вопросы, касающиеся интересов двух сторон в экономической сфере. Дендиас и Хусейн также обсудят события в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

После переговоров оба дипломата подпишут подпишут меморандумы о взаимопонимании в отношении политических консультаций между двумя ведомствами и о сотрудничестве в области дипломатического образования, передаёт РИА Новости.

После этого глава МИД Греции встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Каземи.

Покинув Багдад, Дендиас отправится в Эрбиль. Там он проведёт переговоры с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани и Масруром Барзани, а также с историческим лидером Масудом Барзани.

Греческий министр также откроет там генеральное консульство своей страны в присутствии местных официальных лиц.

Как писал NEWS.ru, на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали в Афинах, куда он приехал для встречи с представителями грузинской диаспоры перед выборами в грузинский парламент, которые состоятся 31 октября.