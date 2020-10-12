Неизвестный напал на Саакашвили в Афинах

https://static.news.ru/photo/530d466a-0c69-11eb-98d4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали в Афинах, куда он приехал для встречи с представителями грузинской диаспоры перед выборами в грузинский парламент, которые состоятся 31 октября.

Возле кинотеатра, где должна была состояться встреча, из толпы к Саакашвили подобрался неизвестный мужчина в капюшоне и нанёс несколько ударов экс-президенту Грузии по голове, сообщает газета «Взгляд».

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В районе инцидента началась паника, власти Афин направили на место происшествия спецназ.

Меня предупредили, что лучше не приезжать в Грецию, но я поеду, плохо меня знают! Мы проведём встречу в Греции. А потом встретимся в Грузии! — заявлял ранее Саакашвили.

Он уверял, что власти в Тбилиси связались с криминальными элементами Европы, чтобы на него было совершено покушение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Саакашвили в одном из ресторанов Киева напал мужчина с заточкой. Мужчина близко подошёл к экс-президенту Грузии, после чего начал угрожать. Охранники и сотрудники заведения это заметили. Они вызвали полицию, но нападавшему удалось скрыться.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. Сложив полномочия, он покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по четырём уголовным делам, которые сам называет политически мотивированными (по двум делам заочно вынесены приговоры). Бывшему президенту на родине грозит 11 лет лишения свободы.