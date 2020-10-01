Мужчина с заточкой напал на Саакашвили в киевском ресторане

https://static.news.ru/photo/df3ad4cc-03f9-11eb-b688-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil/facebook.com

Злоумышленник с заточкой напал на политика Михаила Саакашвили, который отдыхал в это время в одном из ресторанов Киева.

Мужчина близко подошёл к экс-президенту Грузии, после чего начал угрожать. Охранники и сотрудники заведения это заметили. Они вызвали полицию, но нападавшему удалось скрыться.

Telegram-канал «Политика страны» опубликовал видео нападения на Саакашвили.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. Сложив полномочия, он покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по четырём уголовным делам, которые сам называет политически мотивированными (по двум делам заочно вынесены приговоры). Бывшему президенту на родине грозит 11 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению радикалов в Ровенской области Украины. Инцидент произошёл в городе Березное, куда политик прибыл для того, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция предупредила его, что в приёмной собрались агрессивно настроенные радикалы из партии «Национальный корпус» с краской, яйцами, камнями и даже с чем-то похожим на огнестрельное оружие.