https://static.news.ru/photo/e24a7b96-5174-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/TASS

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о своём намерении вернуться в политику. Он также обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в авторитаризме и отсутствии национального единства.

Избрав авторитаризм, «Грузинская мечта» переступила «красные линии». Нет демократии, нет национального единства, нет западного курса. Я не могу на это смотреть. Я возвращаюсь в активную политику. Вместе со своими друзьями и грузинским народом мы будем служить нашему западному выбору, — написал политик в Twitter.

By choosing authoritarianism, Georgian Dream crossed red lines. No democracy - no national unity, no western path. Wonât watch this happen. Returning to active politics. Will serve the mission of our western choice with my friends and the Georgian people. — Giorgi Margvelashvili (@MargvelashviliG) February 17, 2020

Георгию Маргвелашвили 50 лет. Он был президентом Грузии с 2013 по 2018 год. При этом кандидатом на этот пост его выдвинула «Грузинская мечта». До этого он возглавлял Министерство образования. В настоящее время кресло президента занимает Саломе Зурабишвили. Она также выиграла выборы при поддержке правящей партии.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.