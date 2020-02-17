Фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/TASS

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о своём намерении вернуться в политику. Он также обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в авторитаризме и отсутствии национального единства.

Избрав авторитаризм, «Грузинская мечта» переступила «красные линии». Нет демократии, нет национального единства, нет западного курса. Я не могу на это смотреть. Я возвращаюсь в активную политику. Вместе со своими друзьями и грузинским народом мы будем служить нашему западному выбору, — написал политик в Twitter.

Георгию Маргвелашвили 50 лет. Он был президентом Грузии с 2013 по 2018 год. При этом кандидатом на этот пост его выдвинула «Грузинская мечта». До этого он возглавлял Министерство образования. В настоящее время кресло президента занимает Саломе Зурабишвили. Она также выиграла выборы при поддержке правящей партии.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.

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