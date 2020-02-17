Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о своём намерении вернуться в политику. Он также обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в авторитаризме и отсутствии национального единства.
Избрав авторитаризм, «Грузинская мечта» переступила «красные линии». Нет демократии, нет национального единства, нет западного курса. Я не могу на это смотреть. Я возвращаюсь в активную политику. Вместе со своими друзьями и грузинским народом мы будем служить нашему западному выбору, — написал политик в Twitter.
By choosing authoritarianism, Georgian Dream crossed red lines. No democracy - no national unity, no western path. Wonât watch this happen. Returning to active politics. Will serve the mission of our western choice with my friends and the Georgian people.
Георгию Маргвелашвили 50 лет. Он был президентом Грузии с 2013 по 2018 год. При этом кандидатом на этот пост его выдвинула «Грузинская мечта». До этого он возглавлял Министерство образования. В настоящее время кресло президента занимает Саломе Зурабишвили. Она также выиграла выборы при поддержке правящей партии.
Ранее NEWS.ru писал, что МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.