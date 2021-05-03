Глава МИД ФРГ призвал G7 соблюдать единую стратегию в отношении Китая

https://static.news.ru/photo/9d55ae70-acc7-11eb-9c84-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за единую стратегию стран «Большой семёрки» в отношении Китая с упором на соблюдение прав человека и основных свобод, пишет ТАСС.

Экономические интересы есть везде, но вопросам соблюдения прав человека и основных свобод нужно уделить больше внимания, когда речь заходит о Китае, — сказал глава МИД ФРГ перед рабочим заседанием G7 в Лондоне.

По его словам, государства «Группы семи» связывают такие ценности, как демократия, свобода и права человека, и они намерены вновь вместе защищать их в мире.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел «Группы семи» (G7) организовали первое за два года пленарное заседание в очном формате. Встреча проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона. В мероприятии принимают участие главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Перед заседанием они сделали общую фотографию.