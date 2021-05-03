Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание

https://static.news.ru/photo/9975a5ca-acb9-11eb-a58a-96000091f725_660.jpg Фото: PA Images/TASS

Министры иностранных дел «Группы семи» (G7) организовали первое за два года пленарное заседание в очном формате. Встреча проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона, пишет ТАСС.

В мероприятии принимают участие главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Перед заседанием они сделали общую фотографию. Из-за пандемии коронавируса, ставшей причиной отмены прошлогоднего саммита, который должен был пройти в США, британский министр иностранных дел Доминик Рааб встречал гостей в маске, а вместо рукопожатия здоровался с коллегами локтями.

Участники встречи намерены обсудить отношения с Китаем, ситуацию в Мьянме, Ливии и Сирии. После этого министры прервутся на обед. Во второй половине дня они проведут сессию, которая будет посвящена России, Украине и Белоруссии, а затем обсудят Афганистан. Завершится рабочая программа вторника рассмотрением вопроса сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Беседа пройдёт в рамках рабочего ужина, участие в ней также примут представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что G7 ничего не решает и давно превратилась в застойную организацию. Так он отреагировал на намерение британских властей предложить партнёрам по объединению противостоять российской дезинформации.