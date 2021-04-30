В Совфеде назвали G7 «застойной организацией»

https://static.news.ru/photo/8a24f176-ab64-11eb-8d77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Большая семёрка» (G7) ничего не решает и давно превратилась в застойную организацию, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на намерение британских властей предложить партнёрам по объединению противостоять российской дезинформации, передаёт РИА Новости.

«Большая семёрка», в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику, — заявил политик.

По его словам, призывы Великобритании к противодействию российским властям давно стали обычной практикой и в Москве на это не реагируют. Он отметил, что об этом говорили как президент Владимир Путин, так и МИД РФ.

Накануне британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что власти страны хотят убедить других членов «Большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность разработки системы, которая позволит быстро реагировать на распространяемые РФ фейки.

Об этом глава МИД заявил в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Лондоне 3–5 мая. Участники «Большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

В 2021 году в G7 председательствует Великобритания. Она также планирует провести саммит глав «семёрки» в очном режиме с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На мероприятие приглашены глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также представители Австралии, Южной Кореи и Индии.

Россия была участником G7 (тогда объединение называлось G8) до присоединения Крыма в 2014 году.