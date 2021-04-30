Названы даты первой за два года встречи глав МИД «большой семёрки»

https://static.news.ru/photo/1d6d98bc-ab2d-11eb-877f-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран «большой семёрки» (G7) встретятся в Лондоне 3-5 мая, сообщили в британском МИД. Это будет первое подобное мероприятие с начала пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Организаторы пообещали обеспечить соблюдение строгих мер по защите от COVID-19, включая ежедневные тесты на вирус. Кроме того, на встрече будут действовать все ограничительные меры, введённые на территории Великобритании.

Участники мероприятия обсудят проблемы равного доступа людей к вакцинам от коронавируса, соблюдение прав женщин на образование, борьбу с голодом, а также борьбу с изменением климата и его последствиями.

Участники «большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии. БАР и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

В 2021 году в G7 председательствует Великобритания. Она также планирует провести саммит глав «семёрки» в очном режиме с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На мероприятии приглашены глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале, а также представители Австралии, Южной Кореи и Индии.

Россия была участником G7 (тогда объединение называлось G8) до присоединения Крыма в 2014 году. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп заявлял, что включение России в G7 на полноправных основаниях пошло бы на пользу как для российской стороны, так и для остального мира. При этом Трамп отмечал бесполезность формата и заявлял о намерении включить в него также Австралию, Индию и Южную Корею.

Однако после вступления в должность президента США Джо Байдена его администрация отказалась от идеи приглашать Россию к саммитам.