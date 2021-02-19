Байден не планирует приглашать Россию в G7

https://static.news.ru/photo/26481656-6863-11e9-a313-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена не собирается приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Любое предложение к Москве об участии в мероприятиях «семёрки» должно приниматься совместно со всеми участниками формата, заявила Псаки. При этом действующий президент Байден не намерен выступать инициатором этого приглашения, передаёт Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп заявлял, что включение России в G7 на полноправных основаниях пошло бы на пользу как для российской стороны, так и для остального мира. При этом Трамп отмечал бесполезность формата и заявлял о намерении включить в него также Австралию, Индию и Южную Корею.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне готовы вернуться к участию в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять плюс один».

Как сообщал NEWS.ru, США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.