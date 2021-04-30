«Большая семёрка» будет бороться с «российской пропагандой»

https://static.news.ru/photo/0e48fd92-ab30-11eb-b887-96000091f725_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании хотят убедить других членов «Большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с «российской пропагандой» и дезинформацией, рассказал британский министр иностранных дел Доминик Рааб журналистам Reuters.

Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность разработки системы, которая позволит быстро реагировать на якобы распространяемые РФ фейки.

Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира, — подчеркнул он.

По словам Рааба, Москва и Пекин пытаются сеять недоверие к правительствам других государств. В качестве примера он привёл якобы имевшее место распространение информации о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Об этом глава МИД заявил в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Лондоне 3–5 мая. Участники «Большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

В 2021 году в G7 председательствует Великобритания. Она также планирует провести саммит глав «семёрки» в очном режиме с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На мероприятие приглашены глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также представители Австралии, Южной Кореи и Индии.