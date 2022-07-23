Глава ГУР Минобороны Украины предположил, что в Иран летал двойник Путина Глава ГУР Минобороны Украины Буданов намекнул на то, что в Иран на встречу с Раиси и Эрдоганом летал двойник Путина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил в эфире украинского телевидения, что в Иране побывал не президент РФ Владимир Путин, а его двойник. Военачальник не стал говорить об этом прямо, а лишь намекнул на возможное отсутствие российского лидера на саммите в Тегеране.

Я прямо не отвечу на этот вопрос, только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще? — сказал он.

19 июля Путин принял участие в трехстороннем саммите по Сирии в Тегеране с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также провел двусторонние встречи с каждым из коллег.

Ранее издание Foreign Policy написало, что визиты Путина и главы Белого дома Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что государства региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира. По словам авторов материала, турне американского лидера не увенчалось значительным успехом, в отличие от поездки главы российского государства.