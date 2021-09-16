Глава Еврокомиссии потребовала создать Европейский оборонительный союз

Европейский союз планирует создать собственную армию и не полагаться в дальнейшем в вопросах обороны на США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Её слова приводит Daily Mail.
Глава ЕК
Пора переходить на следующий уровень, — сказала глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен обеспечивать стабильность в своём регионе и за его пределами, а также участвовать в миссиях, которые не были инициированы НАТО или ООН.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создала проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное и справедливое участие всех европейских стран в программе приёма мигрантов. Реформа, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечает на вызовы нового, изменившегося мира.