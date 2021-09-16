Глава Еврокомиссии потребовала создать Европейский оборонительный союз

Европейский союз планирует создать собственную армию и не полагаться в дальнейшем в вопросах обороны на США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Её слова приводит Daily Mail.

Глава ЕК отметила , что падение правительства Афганистана под натиском движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) ставит серьёзные вопросы как перед блоком НАТО, так и перед странами — членами Евросоюза. В этой связи фон дер Ляйен призвала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она подчеркнула, что новых армейских подразделений для этого формировать не нужно, поскольку они существуют уже давно. Объединению нужно лишь обладать достаточной политической волей и использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

Пора переходить на следующий уровень, — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен обеспечивать стабильность в своём регионе и за его пределами, а также участвовать в миссиях, которые не были инициированы НАТО или ООН.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создала проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное и справедливое участие всех европейских стран в программе приёма мигрантов. Реформа, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечает на вызовы нового, изменившегося мира.