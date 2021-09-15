В Евросоюзе предложили пересмотреть миграционную политику

Еврокомиссия создала проект реформ миграционной системы Евросоюза. Данные изменения, по мнению чиновников ЕС, обеспечат более активное и справедливое участие всех европейских стран в программе приёма мигрантов. Реформа, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отвечает на вызовы нового, изменившегося мира. Слова фон дер Ляйен приводит ТАСС.

Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, — отметила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар отметила, что международная обстановка меняется и в этой связи требуется корректировать устоявшуюся систему. По её словам, Еврокомиссия уже подготовила проект изменений миграционной политики в Европе. Новое решение в миграционной политике, по её словам, должно соответствовать европейским ценностям и условиям меняющегося мира.

Проект позволит, по мнению авторов, сформировать более справедливую систему распределения миграционной нагрузки на страны ЕС.

Миграционное давление на наших границах различается, поэтому мы должны найти новое равновесие по распределению бремени, — указала чиновник.

Новая стратегия Еврокомиссии, по её словам, «обеспечит баланс между ответственностью (государств сообщества за собственные границы – NEWS.ru) и солидарностью (между государствами Евросоюза в вопросе размещения мигрантов – NEWS.ru)».

Ранее все страны-члены Евросоюза отказались от приема беженцев из Афганистана. Председатель Европарламента Давид Сассоли рассказал, что в ЕС холодно отнеслись к идее принять на своей территории, бегущих от войны в Афганистане. Он отметил, что беженцев согласились принять как раз те страны, которые не являются частью Евросоюза.