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Глава ЕК: Евросоюз «парализует» активы Центробанка

03:26, 27 февраля 2022
Глава ЕК: Евросоюз «парализует» активы Центробанка Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС «парализовать» активы Центробанка России. Об этом она заявила в видеообращении.

Мы парализуем активы российского Центрального банка. Это заморозит его транзакции, — сказала глава ЕК.

Также глава Еврокомиссии сообщила о намерении ввести другие санкции для рассмотрения с лидерами ЕС. Эти меры, отметила фон дер Ляйен, создаются в координации с США, Британией и Канадой.

Брюссель и его партнёры заморозят активы Центробанка и запретят российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках.

Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведёт к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов, — сказала глава ЕК.

Также Еврокомиссия собирается запретит российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ пояснила, как будут действовать санкции в отношении России, которые затронут международную систему SWIFT. Из неё исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен.

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