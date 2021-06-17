Глава Американской торговой палаты высказался о санкциях против РФ

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкционное давление из-за океана на Москву может ослабнуть. Причиной он назвал итоги саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.
При этом эксперт
Старые санкции зависят от больших геополитических вопросов, которые ещё долго будут решаться, — пояснил Родзянко.
Он добавил, что ожидает скорее уменьшение темпов принятия новых санкций или их приостановку.
Ранее стало известно, что Ги Пармелен, президент Швейцарии, организовавшей российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он отметил, что российский лидер поразил его своей прямотой, поскольку Путин из тех, кто не ходит вокруг да около.