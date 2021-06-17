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Глава Американской торговой палаты высказался о санкциях против РФ

07:08, 18 июня 2021
Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкционное давление из-за океана на Москву может ослабнуть. Причиной он назвал итоги саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

При этом эксперт отметил, что ждать снятия принятых ограничительных мер не стоит.

Старые санкции зависят от больших геополитических вопросов, которые ещё долго будут решаться, — пояснил Родзянко.

Он добавил, что ожидает скорее уменьшение темпов принятия новых санкций или их приостановку.

Ранее стало известно, что Ги Пармелен, президент Швейцарии, организовавшей российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он отметил, что российский лидер поразил его своей прямотой, поскольку Путин из тех, кто не ходит вокруг да около.

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