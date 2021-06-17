Глава Американской торговой палаты высказался о санкциях против РФ

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Москва призывает СБ ООН осудить нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР 11 июня. Об этом сообщается в комментарии на сайте постпредства РФ при ООН.

Россия 17 июня инициировала обсуждение в СБ ООН данного инцидента. Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым...