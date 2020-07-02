Глава Абхазии назвал условие открытия границы для россиян

https://static.news.ru/photo/8e8936f2-bc7f-11ea-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Сухум Фото: Ivan Komarov/Flickr.com

Открытие границы Абхазии для россиян зависит от эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае. Об этом заявил абхазский президент Аслан Бжания.

Мы в любое время можем открыть границу, но открывать её в одностороннем порядке не имеет смысла. Эта же мера должна быть предпринята нашими российскими друзьями. Мы должны действовать синхронно, — цитирует РИА Новости главу республики.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в Абхазии хорошая, а распространение коронавируса взято под контроль. Однако власти опасаются новых очагов, поэтому открывать границу для россиян будут в зависимости от эпидемиологической ситуации в российском Краснодарском крае.

Как писал NEWS.ru, Абхазия закрыла границу с Россией 8 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Запрет на пересечение госграницы не касается работников дипломатических учреждений, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике и водителей грузовиков.

А с 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, в некоторых районах — комендантский час. С 15 мая в республике была возобновлена работа междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 38. Выздоровели 34 пациента, одна 95-летняя женщина скончалась.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 2 июля июня в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9683 человека (+147 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.