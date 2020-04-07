Абхазия закроет границу с Россией из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/dd0bab02-78dc-11ea-a221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Абхазия закрывает границу с Россией с 8 апреля. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.

Ограничить с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, — говорится в документе.

Запрет на пересечение госграницы не коснётся работников дипломатических учреждений иностранных государств, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике и водителей грузовиков.

На сегодняшний день в республике не зафиксировано ни одного факта заболевания COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ регионов. Во время совещания с главами субъектов 6 апреля премьер указал на то, что управленцы не должны путать региональные полномочия с федеральными. Это заявление он сделал после того, как ряд региональных правительств стали вводить режимы изоляции сроком на 14 дней для людей, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.