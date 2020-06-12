Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ccf616ca-ace0-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса Абхазия не откроет границы с Российской Федерацией до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Аслана Бжании.

До 1 июля ограничить 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, — приводит распоряжение РИА Новости.

При этом ограничения не затронут сотрудников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединённой российской военной базы, а также водителей транспортных средств, которые осуществляют международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

К этому дню в Абхазии коронавирусом заражены 37 человек. Выздоровели 27 пациентов. Жертвой COVID-19 в республике стала женщина 95 лет.

С 28 марта по 20 апреля власти Абхазии ввели чрезвычайное положение, в некоторых районах действовал комендантский час. С 15 мая в республике была возобновлена работа междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.

Как писал NEWS.ru, Украина возобновит работу КПП на границе с Крымом с 15 июня.