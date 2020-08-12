Германия заявила о потере США роли гаранта мирового порядка

https://static.news.ru/photo/12dbc7f4-dc8c-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки, выйдя из многосторонних договоров, окончательно потеряли статус гаранта международного порядка, считает Детлеф Дцембрицкий. Он возглавляет «Немецкое общество ООН», информирующее общественность Германии о работе ООН, также изучающее политику Берлина в рамках ООН.

Он добавил, что в международной организации могут только надеяться, что 3 ноября 2020 года Дональд Трамп не будет переизбран на пост президента США, передаёт РИА Новости со ссылкой на медиапроект «Лица мира».

Эксперт отметил, что в «Вашингтоне, на Ближнем и Центральном Востоке, включая Иран, Йемен, Сирию и Ливию», формируются основные очаги конфликтов. Ситуация обострилась из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как лидеры-популисты в Бразилии и США безответственно подвергли здоровье своих граждан риску заражения и замалчивают данные о болезни, считает Дцембрицкий.

Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране, — добавил аналитик.

Проект «Лица мира» (Faces of Peace) основан в 2019 году. Его цель — защита и укрепление мира, безопасности и стабильности. В его рамках организуются интервью с релевантными собеседниками на тему миростроительства и поддержания порядка.

Гостями уже стали глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит, экс-руководитель МИД Германии Зигмар Габриэль, председатель ОБСЕ в 2019-м глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Восточной и Центральной Европы. В его программе, намеченной на 11–15 августа, значатся Польша, Чехия, Словения и Австрия. В Госдепартаменте не скрывают: цель визита — противостояние российскому и китайскому влиянию в регионе. Помпео намеревается убедить европейских партнёров отказаться от российского газа и китайских сетей 5G, писал NEWS.ru.