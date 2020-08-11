Госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Восточной и Центральной Европы. В его программе, намеченной на 11-15 августа, значатся Польша, Чехия, Словения и Австрия. В Госдепартаменте не скрывают: цель визита — противостояние российскому и китайскому влиянию в регионе. Помпео намеревается убедить европейских партнёров отказаться от российского газа и китайских сетей 5G.

Первый пункт турне Помпео — это Прага, где он должен встретиться как с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, так и с президентом Милошем Земаном. С первым у него наверняка не возникнет разногласий: миллиардера Бабиша на родине прозвали «чешским Трампом» — позиции по многим вопросам у них совпадают. Например, по поводу внедрения в Чехии китайских сетей 5G, провайдером которых выступает компания Huawei. Администрация президента Дональда Трампа развернула настоящий «крестовый поход» против китайского телекоммуникационного гиганта, обвиняя его в том, что он шпионит в пользу спецслужб КНР. США запретили Huawei заниматься сетями 5G на своей территории и пытаются склонить к тому же своих европейских союзников.

Бабиш — один из самых открытых критиков Huawei в Европе, а вот президент Земан с ним не согласен. Он считает, что Праге выгодно исторически хорошо развитое торговое сотрудничество с Москвой, да и китайских инвестиций гнушаться не стоит, если Пекин предлагает выгодные условия. Но решающее слово всё равно останется за Бабишем: Чехия — парламентская республика. И в последние годы её отношения с Москвой начинают всё больше напоминать польско-российские — дипломатических и шпионских скандалов всё больше, а общих тем — всё меньше. В июне чешско-российские отношения были омрачены демонтажом памятника маршалу Коневу и высылкой двух российских дипломатов. Переговоры с Помпео могут закрепить наметившуюся тенденцию отдаления Праги от Москвы.

Это заложит основу долгосрочных отношений, — прокомментировал визит Помпео замглавы чешского парламентского комитета по внешней политике Ян Липавский. — Мы либо с теми, кто играет по правилам, либо с Россией и Китаем, которые заботятся только о собственных интересах.

Lizhihao/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Словении у Помпео аналогичная повестка: балом правит тема отказа страны от китайских сетей 5G, а также сотрудничество в сфере «мирного атома». Последний пункт — относительно недавняя инициатива США. Только в этом году, после 40-летнего перерыва, Министерство энергетики Соединённых Штатов заявило, что намерено конкурировать с Россией и КНР на мировом рынке атомных электростанций. Во время переговоров польского президента Анджея Дуды и его американского коллеги Дональда Трампа было заявлено о начале атомного сотрудничества между странами. Аналогичных шагов Белый дом ждёт и от Словении с Чехией. Причём в случае последней речь идёт о крупном контракте стоимостью €6,2 млрд, на который также претендуют Россия и Китай.

13 августа в Любляне госсекретарь Помпео встретится с президентом Пахором и премьер-министром Янсой, чтобы обсудить возможности более тесного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Словенией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, включая ядерную энергетику и интеграцию Западных Балкан, — говорится в сообщении Госдепартамента. — Секретарь вместе с премьер-министром также подпишут Совместную декларацию по технологиям 5G.

В Австрии Помпео наверняка не обойдёт стороной тему строительства российского газопровода «Северный поток — 2», которому пытаются помешать США. Австрийские компании входят в число инвесторов проекта и, как и Германия, Австрия не собирается отказываться от ранее намеченных договорённостей.

Турне завершится поездкой в Варшаву. Польша в годы правления Трампа превратилась чуть ли не в главного союзника США в Европе на фоне похолодания отношений с Германией и Францией. В польской части турне Помпео главной будет тема военного сотрудничества — продолжает обсуждаться вопрос усиления восточного фланга НАТО. Варшава хочет от США более серьёзных гарантий своей безопасности. Вашингтон вроде бы не против, но держит курс на уменьшение присутствия своих войск за рубежом, поэтому будет решать вопрос с помощью передислокации уже имеющихся сил. Символично, что визит Помпео приурочен к годовщине битвы за Варшаву 1920 года, позволившей Польше сохранить свою независимость от молодого советского государства.