https://static.news.ru/photo/e621348a-2e24-11ea-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что ФРГ задействует дипломатические каналы для проведения переговоров с иранской стороной.

По его словам, Берлин состоит в контакте со всеми участниками конфликта, передаёт РИА Новости.

У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном, о которых я рассказал. Изменений нет, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что переговоры проводятся в тех случаях, когда в этом есть смысл.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.