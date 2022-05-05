ГШ Белоруссии: НАТО может применить ударные группировки у границ России

Фото Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Вооружённые формирования НАТО сконцентрировали свои силы на приграничных территориях Белоруссии и России, заявил замглавы Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин в Telegram-канале белорусского Минобороны. По его словам, это может стать толчком к дальнейшему созданию ударных группировок на белорусском направлении.

В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы (НАТО — News.ru), на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении, — заявил Косыгин.

Он также отметил, что Соединённые Штаты вместе с западными союзниками в условиях сегодняшней геополитической обстановки «максимально нарастили» комплекс антироссийских и антибелорусских санкций. Он уточнил, что данные ограничения коснулись информационного, экономического и военного направления.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что в планы президента России Владимира Путина не входила глобальная конфронтация с НАТО. Он призвал страны Запада сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта России и НАТО. Лукашенко отметил, что в противном случае может последовать реакция военных вопреки установкам президента РФ.