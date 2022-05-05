Лукашенко: военные могут ослушаться Путина в вопросе борьбы с НАТО Лукашенко заявил, что Путин не хочет глобальной конфронтации с НАТО

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В планы президента России Владимира Путина не входила глобальная конфронтация с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press. Он призвал страны Запада сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта России и НАТО. Лукашенко отметил, что в противном случае может последовать реакция военных вопреки установкам президента РФ.

Скорее всего он (Путин — NEWS.ru) не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте всё, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют, — заявил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко в разговоре с Associated Press заявил, что действия России на Украине затянулись. Он неглубоко погружён в детали спецоперации и не может сказать, соответствуют ли действия российских военных первоначальному плану.

Председатель военного комитета блока Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не станет камнем преткновения для расширения военного присутствия Альянса на востоке Европы. Он также подчеркнул, что пытался связаться с главой Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, однако ему не удалось это сделать.