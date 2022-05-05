Лукашенко: операция на Украине затянулась

Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press, что действия России на Украине затянулись. Он неглубоко погружён в детали спецоперации и не может сказать, соответствуют ли действия российских военных первоначальному плану, передаёт БелТА.

Я это ощущаю так, что операция эта затянулась, — сказал белорусский лидер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. По его словам, это позволит прекратить беспорядки, а также пресечь продажу местным жителям оружия, поступающего из-за рубежа. Такое положение дел Кадыров назвал мировым хаосом и «беспределом», с которым следует покончить, а затем «установить повсеместно свою власть», которая будет служить людям. Он также добавил, что военнослужащие России ДНР и ЛНР показывают на Украине хорошие результаты.

В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ обеспечить мир на Украине заключается в восстановлении суверенитета всей территории страны. Дипломат также заявил о необходимости остановить военную спецоперацию России для разрешения глобального продовольственного и экономического кризиса.