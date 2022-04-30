Кулеба назвал способ достижения мира на Украине Кулеба: конфликт на Украине можно решить после восстановления суверенитета страны

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба / Фото mfa.gov.ua

Единственный способ обеспечить мир на Украине заключается в восстановлении суверенитета всей территории страны, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью агентству «Синьхуа» он рассказал, что только таким способом удастся сохранить порядок и стабильность внутри Украины. Дипломат также заявил о необходимости остановить военную спецоперацию России для разрешения глобального продовольственного и экономического кризиса.

Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в её признанных международным сообществом границах, — заявил он.

Ранее Кулеба призвал Индию отказаться от нейтральной позиции по кризису на Украине. По его мнению, лучшее, что может сделать Нью-Дели, это поддержать Киев. Дипломат также признал важность сотрудничества Индии с Россией, однако отметил, что Москва сейчас отличается от той, с которой Индия «развивала особое сотрудничество».

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна в рамках украинского кризиса выступает за срочное прекращение огня, возвращение к дипломатии и диалогу, за уважение территориальной целостности и суверенитета государства.