Генсек ОПЕК: соглашение ОПЕК+ играет важнейшую роль в развитии рынка нефти

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Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил, что соглашение ОПЕК+ играет важнейшую роль в развитии мирового рынка нефти и обеспечении энергетической стабильности, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте. Соглашение ОПЕК с 11 нефтедобывающими странами было заключено 10 декабря 2016 года. По словам генсека организации, участники соглашения сотрудничают на основе взаимного уважения, доверия и диалога.

Шесть лет спустя она продолжает играть ключевую роль в поддержании стабильности на рынке, необходимой для роста и развития, а также в привлечении необходимых инвестиций в энергобезопасность, — сказал Хайсам аль-Гайс.

Особенно это проявилось, считает глава ОПЕК, в период пандемии коронавируса, когда страны совместными усилиями поддерживали процесс восстановления.

Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен, заявил ранее в Бишкеке на пресс-конференции после заседания ЕЭАС президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что не стоит беспокоиться о бюджете РФ из-за потолка цен. Он добавил, что Москва рассматривает варианты реагирования, окончательный вариант ответа будет вскоре зафиксирован в президентском указе.