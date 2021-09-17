Генсек ООН призвал ослабить санкции против талибов

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что необходимо сделать ряд исключений в вопросе экономического давления на движение «Талибан» (организация запрещена в России). В интервью РИА Новости он сообщил, что простое население может пострадать от необдуманных шагов ООН.

Глава организации считает, что ослабление санкций поможет афганцам легче получать гуманитарную помощь.

Из практических соображений, необходимо сделать исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия обеспечивать равномерное распределение гуманитарной помощи, — сказал Гуттериш.

По его мнению, составлением «дорожной карты» по ослаблению экономического давления в будущем должен взять на себя совет безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что власти России и Турции в скором времени планируют отправку гуманитарных грузов в Афганистан. По данным СМИ, в бедствующую страну будут отправлены продукты питания и медикаменты.

16 августа «Талибан» (организация запрещена в РФ) окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.